Es war Samstag, der 23. Dezember 2023. Eine 82 Jahre alte Dame war per Zug auf dem Weg zu ihrer Familie. Der geplante Ausstieg sollte am Bahnhof Stainach-Irdning erfolgen. Wenige Kilometer vor dem Zielbahnhof der Frau sei im Zug die Durchsage gekommen, dass selbiger bald erreicht werde. Kurz danach blieb der Zug stehen, und die Frau verließ ihn. Allerdings nicht am Bahnhof Stainach-Irdning, sondern mitten auf der Strecke, ungefähr auf Höhe der Kläranlage Niederöblarn. Die 82-Jährige sei auf den geschotterten Bereich neben dem Gleis gestürzt, ein älterer Herr, der ihr den Koffer reichen wollte, sei ebenfalls aus dem Zug gefallen. Er habe den Sturz unverletzt überstanden, die Frau hingegen brach sich zwei Rippen. So berichtet es der Schwiegersohn der Dame.