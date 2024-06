Einsatz für den Alpinen Rettungsdienst Gesäuse am Sonntag: Auf dem Weg zum Lahnerkogel hatten sich zwei Wanderer verstiegen. Weil sich das Gelände im Bereich der Dirndlmauer steil und brüchig präsentiert und die beiden Alpinisten zudem mit Erschöpfung zu kämpfen hatten, schlugen sie Alarm. Drei Bergretter sicherten und versorgten das Duo, „wegen der akuten Steinschlaggefahr entschied man sich gegen eine aufwendige terrestrische Rettungsaktion“, heißt es seitens des Alpinen Rettungsdienstes. Die Einsatzleitung forderte den Notarzthubschrauber C 14 an, dessen Besatzung holte die beiden Wanderer per Tau vom Berg.

Auch am Samstag mussten Mitglieder der Admonter Bergrettung ausrücken: Ein Wanderer, der am Wasserfallweg unterwegs war, hatte gesundheitliche Probleme bekommen. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann und brachten ihn mithilfe der Titantrage ins Tal. Dort wurde er der Rettung übergeben, die ihn ins Krankenhaus Rottenmann brachte.