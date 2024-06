Die Feuerwehren Diemlern und St. Martin am Grimming sind in der Nacht auf Sonntag zu einem Unfall auf der B 320 gerufen worden. Gegen 0.10 Uhr waren zwei Autos aus vorerst unbekannter Ursache im Baustellenbereich bei Diemlern frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden bei der Kollision verletzt, das Rote Kreuz brachte sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, stellte den Brandschutz her und reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

E-Call-System setzte Notruf ab

Zu einem Verkehrsunfall musste auch die Freiwillige Feuerwehr Hall bei Admont ausrücken. Am Samstag hatte das E-Call-System eines Fahrzeugs einen automatischen Notruf abgesetzt, nachdem der Pkw von der Fahrbahn abgekommen war. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehrleute bauten einen zweifachen Brandschutz auf und bargen das Fahrzeug im Anschluss per Seilwinde.