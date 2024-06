Bei der Euro in Deutschland trifft sie in Gruppe F ab 18. Juni auf Portugal, Georgien und die Türkei, aktuell bereitet sich die tschechische Nationalmannschaft in Schladming auf das Großereignis vor. Die Mannschaft rund um Kapitän und West-Ham-United-Star Tomáš Souček und der Betreuerstab wohnen seit Sonntag im Falkensteiner Hotel, auf den Plätzen der Athletic Area stehen tägliche Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Freitag bestreitet das Team in Grödig ein Testspiel gegen Malta.

Erich Brabac, Technischer Direktor der tschechischen Nationalelf, zeigt sich mit dem Umfeld in Schladming sehr zufrieden: „Unser Team bereitet sich in der Region auf die EM vor, weil es hier ideale Trainingsbedingungen vorfindet: ein Hotel mit allen notwendigen Behandlungen zur Regeneration und ein hochwertiges Trainingsgelände, das vom Hotel aus auch zu Fuß erreichbar ist. Außerdem wird die Mannschaft sowohl im Hotel als auch auf dem Trainingsplatz von echten Profis betreut.”

Schattleitner: „Tschechien ist für uns ein sehr wichtiger Markt“

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein: „Wir freuen uns sehr, dass die Mannschaft die hervorragenden Trainingsbedingungen bei uns nutzt. Darüber hinaus hat der einwöchige Aufenthalt des Nationalteams in der Region einen positiven Werbeeffekt in unserem Nachbarland. Tschechien ist für uns ein sehr wichtiger Markt.“