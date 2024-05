Beim Abstieg von der Haindlkarhütte ist am Mittwoch eine Wanderin gestürzt. Sie verletzte sich dabei an Schulter und Hand und war zudem auch kurz bewusstlos. Elf Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse und ein Alpinpolizist eilten der Frau zu Hilfe. Die Bergretter versorgten die Verletzte und brachten sie danach per Titantrage zu einem Parkplatz.

Dort wurde sie Kräften der Rettungsabteilung Admont übergeben, die sie ins Krankenhaus nach Rottenmann brachten.