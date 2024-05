Am gestrigen Dienstagnachmittag fuhren zwei Autos auf der L741 in Aigen im Ennstal zusammen. Eine 63-jährige Ennstalerin fuhr von Döllach in Richtung Aigen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite.

Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen ein entgegenkommendes Auto, in dem eine 30-jährige Lenkerin und ihre 28-jährige Beifahrerin – beide im Bezirk Liezen wohnhaft – saßen. Alle drei Frauen wurden verletzt.

Der Rettungshubschrauber transportierte die 63-Jährige ins LKH Graz. Die 30-Jährige und die 28-Jährige wurden mit der Rettung in das LKH Rottenmann gebracht. Zudem standen auch die Feuerwehren Aigen und Irdning im Einsatz.