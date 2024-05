53. Irdninger Bierzelt und Kirtag

Bereits zum 53. Mal ging der traditionelle Irdninger Kirtag dieses Jahr über die Bühne. Schon am 27. April startete die erste Festnacht, der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder und am 30. April begeisterten zahlreiche Fahrgeschäfte und die Musikgruppe „Schoffeichtkoglposcha“ im Bierzelt. Den finalen Abschluss lieferten dann Frühschoppen und Krämermarkt am 1. Mai.