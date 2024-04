Dieser Morgenspaziergang in Liezen hatte ein bitteres Ende: Gegen 05.45 Uhr war ein 83-Jähriger aus dem Bezirk mit dem Hund seines Sohnes unterwegs in Richtung Marienwaldweg, gelegen zwischen der Bezirkshauptstadt und dem Ortsteil Weißenbach. Laut Polizei rutschte er nach einer halben Stunde Fußmarsch auf dem nassen, laubbedeckten Grund aus. Und stürzte über steiles und unwegsames Gelände 50 Meter ab in einen Bach.

Der Mann versuchte noch, aus einer Kraft wieder hinaufzuklettern. Durch seine Verletzungen und die nasse Kleidung kam er aber nicht weiter. Deswegen hielt sich der 83-Jährige an einem Ast fest und rief nach Hilfe. Glücklicherweise hörte das eine nachkommende Fußgängerin und setzte via Notruf die Rettungskette in Gang.

Hund lief selbst nach Hause

Die eintreffenden Polizisten stiegen zu dem Mann ab und leisteten Erste Hilfe. Aus dem Bach gerettet wurde er dann von der Bergrettung Liezen. Das Rote Kreuz lieferte den Mann mit schweren Verletzungen ins LKH Rottenmann ein. Der Hund lief selbstständig zum Wohnort des Verunfallten zurück.