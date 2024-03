Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Montagnachmittag wurden zwei 17-Jährige verletzt.

Kollision in Lassing: Zwei 17 Jahre alte Frauen verletzt

Eine 17-jährige Autolenkerin verlor am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der L740 im Ortsteil Burgfried in einer Rechtskurve von Selzthal kommend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen. Die 17-Jährige zog sich, ebenso wie ihre gleichaltrige Beifahrerin, Verletzungen unbestimmten Grades zu. Beide Frauen wurden in das LKH Rottenmann eingeliefert. Der 26-Jährige blieb unverletzt, alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Liezen.