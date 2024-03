Im Bereich des Schrockenlochs im Toten Gebirge ist am Dienstagnachmittag eine Skitourengeherin gestürzt. Die Frau verletzte sich dabei am Knie, an ein selbstständiges Abfahren war nicht mehr zu denken. Ihre Begleiter setzten einen Notruf ab und führten die Erstversorgung durch. Weil erst nicht klar war, ob der von der Landeswarnzentrale Steiermark angeforderte Rettungshubschrauber den Einsatzort aufgrund der Wetterverhältnisse erreichen kann, rückten Mitglieder der Bergrettungsortsstellen Liezen und Hinterstoder aus.