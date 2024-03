Über das „Narzissendorf Zloam“ in Grundlsee haben jetzt eine neue Direktorin und ein neuer Direktor das Sagen: Julia Pitisciuc (32) und Fabian Ganglbauer (33). Mitte Jänner haben die beiden das Feriendorf mit 28 Häusern und 24 Appartements übernommen. Ihr Ziel: das Angebot im Dorf so weiterzuentwickeln, dass es ein Leitbetrieb in der Region bleibe. Die neuen Gastgeber wollen den Gästen ein „einmaliges Urlaubserlebnis bieten“.

„Das Narzissendorf ist in seiner Vielfalt in Europa einzigartig“, sagt Ganglbauer. So gibt es vor Ort eine Skipiste, Gaststätten, Sportanlagen und ein Veranstaltungszentrum. „Die Herausforderung ist, die verschiedenen Assets unter einen Hut zu bringen, sodass sie alle die richtige Aufmerksamkeit bekommen.“

Ganglbauer und Pitisciuc kommen aus der Gegend um Steyr. Als sich ihnen die Möglichkeit geboten hat, das Narzissendorf zu übernehmen, haben sie sich vorgestellt und in das Ausseerland „verliebt“, erzählt Ganglbauer.

Zuvor schon in Narzissendorf-Projektentwicklung eingebunden

Der 33-Jährige ist schon länger mit dabei, und zwar in der Projektentwicklungsfirma des Narzissendorfes – erst jetzt ist er aber vor Ort im Einsatz. In den letzten Jahren war er als Unternehmensberater tätig, davor hat er den Bachelor in Tourismusmanagement gemacht. In die Branche ist er in jungen Jahren schon „hineingewachsen“, hat er doch ursprünglich Koch gelernt. „Es ist eine tolle Branche, weil man so unmittelbares Feedback hat und den Gästen jeden Tag aufs Neue etwas Gutes tun kann.“

Pitisciuc kommt aus dem Eventmanagement. Zuletzt war sie bei Falstaff in der Eventleitung, davor „Director of Events“ beim Hotel Imperial in Wien. Sie hat sowohl einen Diplomlehrgang zur Eventmanagerin an der WU Wien sowie den Bachelor in Transkultureller Kommunikation absolviert.