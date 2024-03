Neben der Aufregung um die geplanten Kraftwerke an der Enns war es das Gesprächsthema bei der Informationsveranstaltung am Mittwoch in Schladming: Altbürgermeister Jürgen Winter hielt eine Brandrede gegen den Kraftwerksbau. „Versuchen Sie nicht, uns Sand oder Geld in die Augen zu streuen, Sie wollen die Kraftwerke durchdrücken“, sagte er in Richtung Energie Steiermark und Envesta. „Wir werden versuchen, unsere Natur mit allen Mitteln zu verteidigen und vor den Fängen der Energiewirtschaft zu verteidigen.“