Ein Krankenhaus muss nicht nur die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, sondern sich diese auch wirtschaftlich leisten können. In den vergangenen Monaten wurden in der Klinik Diakonissen Schladming daher die vorhandenen Prozesse genau unter die Lupe genommen, erklärt der stellvertretende Verwaltungsleiter Martin Reif. Und unter dem Motto „Digital vor ambulant vor stationär“ neu aufgesetzt.

Viele Neuerungen betreffen das Herzstück des Krankenhauses, die Ambulanz. Wie berichtet, ist sie in Sommer- wie Wintersaison stark gefordert: „Wir wollen einen guten Patientenstrom mit geringen Wartezeiten – sofern es in einem Akutkrankenhaus möglich ist.“ Das geschieht einerseits durch Änderungen im Ablauf, zum Beispiel werden die geplanten Ambulanztermine von hereinkommenden Notfällen jetzt in zwei Warteschlangen getrennt aufgenommen. „Dadurch kommt es zu weniger Verzögerungen und der Terminplan kann eingehalten werden“, so Reif.

Viele Optimierungen betreffen die Ambulanz, das Herzststück des Krankenhauses © Martin Huber

Befunde mit Künstlicher Intelligenz

Um Zeit zu sparen, hilft den Ärztinnen und Ärzten nun auch Künstliche Intelligenz. Bisher diktierten sie den Befund - also das Ergebnis ihrer Untersuchungen - einer Schreibkraft. Diese erstellte daraus den Arztbrief für die Patienten. Seit Herbst sprechen Mediziner ihre Erkenntnisse nun mithilfe automatischer Spracherkennung direkt in ein System, das daraus dann den Befund erstellt.

„Viele Kleinigkeiten sind mit einem kurzen Befehl hinzugefügt, zum Beispiel ob noch ein Röntgen zu machen ist, oder ob jemand nüchtern sein muss“, erklärt Oberärztin Stefanie Syre. Man müsse sich als Mediziner zwar bei der Dokumentation mehr konzentrieren, dafür falle die Wartezeit weg, bis der Befund vom Sekretariat fertiggestellt wird. Das System sei zwar noch nicht flächendeckend im ganzen Haus ausgerollt, ergänzt Reif - „das ist aber die Zukunft.“

Der stellvertretende Verwaltungsleiter Martin Reif © Martin Huber

Im Diakonissenspital geht man in Sachen Digitalisierung aber noch weiter: „Wir sind einer der ersten Häuser Österreichs, die eine volldigitalisierte Patientenakte anbieten.“ Bisher kostete es der Verwaltung zudem viel Zeit und Aufwand, Befunde, Röntgenbilder und CTs, im Nachhinein per Post zu verschicken. „Wir hatten täglich zig Anfragen von Privatpersonen, Versicherungen, Anwälten und auch Ärzten, dürfen aber per E-Mail aus Datenschutzgründen nichts hinausgeben. Momentan kann man bereits digital Röntgenbilder anfordern, im Endausbau soll dann die gesamte Patientengeschichte mit einem Link angefordert werden“, erklärt der Krankenhausmanager.

Neue Aufnahmestraße optimiert Bettenauslastung

Geht es darum, Aufenthalte im Krankenhaus vor und nach einer Operation zu verkürzen, hilft abseits der Ambulanz eine neue „Aufnahmestraße“ im ersten Stock. „Früher musste der Patient zu Untersuchungen ins Krankenhaus kommen, wurde am Tag vor der Operation aufgenommen und erst dann operiert.“ Jetzt könne die OP-Aufklärung durch den Anästhesisten schon im Vorhinein per Videoschaltung von zu Hause aus erledigt werden.

Am Tag der OP kommt der Patient dann in die Aufnahmestraße - das sind mehrere miteinander verbundene Zimmer - und wird dort untersucht. Anschließen geht es kurz in sein zugewiesenes Zimmer, von dort direkt in den Operationssaal und anschließend in den Aufwachraum. „Dadurch ist eine Auslastung der Betten besser planbar“, sagt Reif und fügt hinzu: „Natürlich nur, wenn es medizinisch möglich ist.“