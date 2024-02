Der Einsatzreigen begann am späten Freitagnachmittag: Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Paltental wurde zu einem Verkehrsunfall auf der B 113 gerufen. Am Ort des Geschehens stellte sich heraus, dass es sich um einen Auffahrunfall handelte, bei dem niemand verletzt worden war. Die Feuerwehr stand mit 14 Mann im Einsatz, nach gut eineinhalb Stunden war selbiger beendet.

Auffahrunfall bei St. Lorenzen © FF St. Lorenzen im Paltental

Mit einem Auffahrunfall hat es auch die FF Stainach am Samstagvormittag zu tun bekommen. In der Wanne Stainach war im starken Reiseverkehr gegen 11.15 Uhr ein Pkw-Lenker in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos gekracht. Die vier Insassen blieben unverletzt. Der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet, nach etwas mehr als einer Stunde war die Straße wieder frei befahrbar. Weniger glimpflich endete jener Unfall, der sich am Abend in Stainach ereignete. Wie berichtet, kollidierten zwei Autos, ein drittes krachte in weiterer Folge in eines der Fahrzeuge. Die Bilanz: ein Schwer- und ein Leichtverletzter.

Wanne Stainach als Schauplatz eines Unfalls im starken Reiseverkehr © FF Stainach

Am Samstagnachmittag wurden die Feuerwehren Pürgg und Klachau alarmiert, weil auf der B 145 in der sogenannten Schnitzerkurve ein Kleintransporter und das Auto einer tschechischen Urlauberfamilie kollidiert waren. Die Feuerwehren richteten einen Brandschutz ein und unterstützten die Polizei bei den Absicherungsmaßnahmen. Wegen des massiven Ölverlusts an einem der beiden Fahrzeuge musste die auslaufende Flüssigkeit gebunden werden. Während es Einsatzes „kam es - trotz der weitreichenden Absperrmaßnahmen - zu mehreren brenzligen Situationen aufgrund der schnellen und achtlosen Fahrweise mancher Autofahrer“, heißt es seitens der Feuerwehr. So sei ein Lenker nur knapp einem Auffahrunfall entgangen.

Kleintransporter gegen Auto auf der B 145 bei Pürgg © FF Klachau/Pürcher

Ín Pruggern heulten in der Nacht auf Sonntag die Sirenen. Ein Autolenker war gegen 1.30 Uhr bei der Fahrt auf der B 320 von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Verkehrsinsel im Bereich einer Ortseinfahrt touchiert. Der Pkw überschlug sich in weiterer Folge und landete auf dem Dach. Der Lenker hatte Glück im Unglück - er konnte sich nach Angaben der Feuerwehr unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Mit Auto Verkehrsinsel touchiert und danach überschlagen © FF Pruggern

Am Sonntag musste die Feuerwehr Reitern auf die B 145 ausrücken, wo sich ebenfalls ein Unfall ereignet hatte. Er endete glimpflich, lediglich eine Person musste zur Abklärung des Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht werden.