Ein vereister Hang sorgte am Mittwochabend in Gleiming dafür, dass die Pistenrettung der Reiteralm, die eine verletzte Person zum Treffpunkt mit dem Roten Kreuz transportieren wollte, mit ihrem Skidoo nicht mehr weiterkam. Die Feuerwehr Mandling-Pichl, die um kurz nach 20 Uhr zu Hilfe gerufen worden war, rückte mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann an und zog den Skidoo per Seilwinde auf die Straße. Im Anschluss unterstützten die Einsatzkräfte das Rote Kreuz noch beim Abtransport des Verletzten.