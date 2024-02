Es ist Freitag, der 8. Februar 1924. Der Tag, an dem eine Katastrophe über Hieflau hereinbricht. Am Vormittag löst sich am Tamischbachturm eine Lawine, die sich ins Tal wälzt. „Die gewaltigen Schneemassen deckten nicht nur die Enns, sondern auch die auf der anderen Seite verlaufende Eisenbahn und Straße viele Meter hoch mit Schnee, Steinen, Ästen und Holz zu.“ Diese Worte stammen von Franz Genowitz, festgehalten in der „Chronik von Hieflau“ aus der Feder von Josef Hasitschka.