Unfall auf der Döllacher Straße am späten Montagabend: Eine 29 Jahre alte Frau war bei der Fahrt von Lassing Richtung Döllach gegen 23 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte in weiterer Folge gegen einen Zaun. Anwohner fanden die junge Frau, die einige Meter entfernt von ihrem Fahrzeug in der Wiese lag, und verständigten die Einsatzkräfte.

Die schwer verletzte 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Notarzthubschraubers C17 ins Krankenhaus geflogen.

Der Hund der Frau, der sich in einer Box im Kofferraum des Fahrzeugs befand, dürfte den Unfall unverletzt überstanden haben. Er wurde von Bekannten der 29-Jährigen abgeholt.