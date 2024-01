Diesen Skiausflug hatte sich ein junger Burgenländer anders vorgestellt. In der Nacht von Freitag auf Samstag lief alles noch nach Plan, so stand feiern in einem Tanzlokal in Schladming auf dem Programm. Der 19-jährige Skitourist aus Neusiedl am See war gemeinsam mit einem Freund (20) unterwegs. Nach Angaben der Polizei verließen sie gegen 1 Uhr das Lokal und gingen zu Fuß in Richtung ihrer nahegelegenen Unterkunft.