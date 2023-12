Sie war in jüngeren Tagen eine leidenschaftliche Skifahrerin, die 98 Jahre alte Elsa aus Bad Mitterndorf. Die Erinnerungen an und Erzählungen von früheren Zeiten, in denen sie auf zwei Brettln die Hänge hinuntergefegt ist, zaubern ihr stets ein Leuchten und Strahlen in die Augen. Ihr sehnlichster Wunsch mag deshalb auch kaum verwundern: Die Bewohnerin des Seniorenzentrums Liezen wollte unbedingt noch einmal auf dem Gipfel eines schneebedeckten Berges stehen und im Anschluss per Ski zurück ins Tal sausen.