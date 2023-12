Umgestürzte Bäume, Unfälle, hängengebliebene Lkw: Einsätze wie diese waren aufgrund der heftigen Schneefälle am vergangenen Samstag im Bezirk Liezen alles andere als Mangelware. Bis kurz vor Mittag mussten rund 300 Feuerwehrleute an die 50 Mal ausrücken. Bis Samstagabend, Stand 19 Uhr, war die Zahl der Einsätze dann auf 120 angewachsen. 500 Mann von 49 Feuerwehren waren mit der Abarbeitung selbiger beschäftigt, berichtet Christoph Schlüßlmayr, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes (BFV) Liezen, am Montag. In der Nacht auf Sonntag habe sich mit der Wetterbesserung die Lage schließlich beruhigt.