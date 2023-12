Ihre ersten Erfahrungen im Arbeitsleben sammelten vergangene Woche 59 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Irdning in rund 50 verschiedenen Unternehmen von Schladming bis nach Rottenmann. Die Jugendlichen wählten dafür ganz unterschiedliche Branchen – von Tourismus über Gesundheit, Einzelhandel bis hin zur Arbeit in einer Fleischerei. Am beliebtesten waren Schnupperplätze in Hotels und Werkstätten.