Am Samstag kam es in den Morgenstunden zu einem Lkw-Unfall auf der Pyhrnautobahn (A 9) bei Ardning. Der kroatische Lkw hatte eine Leitplanke in Fahrtrichtung Graz touchiert und war dadurch verunglückt. Daraufhin verlor das Fahrzeug rund 300 Liter Diesel, weshalb eine Totalsperre der Fahrbahn notwendig wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.