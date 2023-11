Musik macht er seit dem Volksschulalter – am Anfang stand die Gitarre, später hat er sich das Spiel anderer Instrumente selbst beigebracht. Jetzt hat der Irdninger Manuel Noe mit „Weihnachten im Ennstal“ sein erstes Lied auf Online-Plattformen wie Spotify oder Amazon Music veröffentlicht. Das offizielle Video dazu ist zudem seit Freitag auf dem Videoportal Youtube zu sehen. „Das Lied gibt es schon seit dem im vorigen Jahr. Der Grimming hat strahlend geleuchtet und die ersten Schneeflocken sind gefallen. Und ich bin mit meiner Gitarre dagesessen“, erzählt der 31-Jährige über die Entstehung des Lieds. „Weihnachten im Ennstal“ soll aufzeigen, „wie gut es uns hier geht. Und dass wir gerade in der besinnlichen Zeit auf Menschen schauen sollen, die es nicht so gut haben“, sagt Noe.