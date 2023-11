„Es war eine tolle Ballnacht, die Stimmung war super - wir haben viele Komplimente bekommen.“ Lea Völkl, Schülerin der HLW Rottenmann und eine der beiden Leiterinnen des Ballkomitees, kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus. Am vergangenen Samstag haben sie, acht Mitschülerinnen und ein Mitschüler zu ihrem Maturaball im Kulturhaus Liezen geladen. Rund 450 Besucher folgten dem Ruf und feierten kräftig mit den Maturantinnen und ihrem Klassenkameraden. Als Motto für den Ball wurde „The last chapter of the 10 Peaky Blinders - Final Episode“ gewählt, angelehnt an die Netflix-Serie „Peaky Blinders - Gangs of Birmingham“, die im England der 1920er und frühen 1930er Jahre spielt. „Etliche von uns haben die Serie gesehen und waren begeistert. Uns hat der Stil gefallen, deshalb haben wir das dann auch zu unserem Motto erklärt.“