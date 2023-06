Einst revolutionierten sie die ländlichen Haushalte, heute sind sie Denkmäler einer Welt von gestern. Ab 1955 wurden in vielen steirischen Dörfern Tiefkühlhäuser errichtet. Im Inneren der unscheinbaren Zweckbauten verbarg sich damals die neueste Technik. Ab nun war es möglich, Fleischwaren, Gemüse, Obst, Brot, Kuchen und andere Leckereien einzufrieren und so über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. „Jetzt können wir wie die Städter jeden Tag Fleisch essen“, fasste man den Fortschritt damals in Worte.