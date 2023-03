Schon Erzherzog Johann erfreute sich an seltenen Alpenpflanzen aus ganz Europa. Die Donardistel soll seine Lieblingsblume gewesen sein. Darum ließ er unter fachmännischer Leitung von Obergärtner Johann Petrasch in Graz einen Alpengarten errichten. Dieser musste aber 1888 der Stadterweiterung weichen. Man verlegte ihn schließlich in die Schubertstraße, wo er noch heute als botanischer Garten der Universität besteht.