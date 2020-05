Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eine Frau reiste während der Napoleonischen Kriege durch Europa, wurde Lehrerin in Indien und landete um 1832 in Nestelbach.

Damals in der Steiermark

Das Erko-Schlösschen um 1830 © KK

Am 14. Oktober 1832 kaufte eine Schriftstellerin, Sängerin und Weltenbummlerin aus Kassel, die durch ihre Reisen nach England, Holland, Frankreich und Indien – mitten in den Napoleonischen Kriegen – Bekanntheit erlangt hatte, das sogenannte Erko-Schlössl, einen kleinen Landsitz auf einem Hügel im Gemeindegebiet von Krumegg südöstlich von Nestelbach. Der klingende Name der abenteuerlustigen Dame lautete Vinandina Marquise d‘Aubigny von Engelbrunner, kurz Nina genannt.