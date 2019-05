Facebook

Eustacchios großes Ziegelwerk in Waltendorf/St. Peter um 1910 © KK

Die Ziegelherstellung in der Habsburgermonarchie erlebte Mitte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit und war bei uns fest in italienischer Hand, während in Wien vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen aus Böhmen tätig waren. Um Graz entstanden damals die großen industrieartigen Ziegelbetriebe in St. Peter, Waltendorf, Messendorf bis nach Autal sowie viele kleine Ziegelgruben, die als bäuerliche Nebenerwerbsbetriebe geführt wurden.