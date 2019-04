Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vizepräsidentin Maria Pein und Geflügelbauern-Obmann Marc-Anton Uitz © (c) Alexander Danner

Österreich importiert jährlich rund 224 Millionen Eier. Laut der steirischen Landwirtschaftskammer dürften diese Trocken-, Schalen- und Flüssigeier vorwiegend aus Käfighaltung stammen und in verarbeiteten Produkten, der Gastronomie, Großküchen und Kantinen landen. Geflügelbauern haben am Donnerstag eine nachvollziehbare Herkunfts- und Haltungsform gefordert und nahmen Großküchen in die Pflicht.