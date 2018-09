Facebook

Das Kälberne Viertel © Juergen Fuchs

Den Franziskanerplatz hatten wir schon. In den letzten Spätsommertagen gehen wir ein paar Schritte weiter zur Erkundung eines angrenzenden Terrains. Dort, wo die Neutorgasse ihre Breite verliert, sie sich links und rechts von eher schlicht gehaltenen und respektvoll nieder gebauten alten Bürgerhäuschen, teils noch mit alten Arkaden, umschmeicheln lässt. Hier verliert man sich eher in die Langsamkeit. Die Gegend rund um diese untere Neutorgasse und den Marburger Kai trug einst ganz offiziell die Bezeichnung Kälbernes Viertel, ein Name, der vielfach nur noch der älteren Generation ein Begriff ist.

