Am Strappelkogel an der Saualm wurden vor einigen Jahrzehnten Steinteile gefunden, die auf etwa 9000 Jahre vor Christus datiert wurden. Die Scherben stammten jedoch nicht aus dieser Region, sondern von den Hornstein-Abbaustätten des heutigen Stifts Rein im Norden von Graz. Diese Funde deuten also daraufhin hin, dass es schon vor Tausenden Jahren einen regen Austausch über Koralm, Weinebene und Pack gegeben haben muss. Nicht zuletzt diesem regen Verkehr widmet das Museum im Lavanthaus von Wolfsberg seine Dauerausstellung.