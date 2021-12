Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über 40 Jahre lang war der Beschuldigte in einer südsteirischen Gemeinde tätig. „In so einer Gemeinde am Land ist man Mädchen für alles. Ich kümmerte mich um Familienbeihilfe, Pensionen, und, und, und“, sagt der Pensionist am Grazer Straflandesgericht. Für die Staatsanwältin steht hingegen konkret fest, wofür der Steirer zuständig gewesen ist: „Als Baureferent und alleiniger Sachbearbeiter hat er es über 20 Jahre lang unterlassen, Verfahren zu erledigen. Insgesamt hat er 323 notwendige Bearbeitungen von Bauverfahren pflichtwidrig nicht durchgeführt.“ Dazugehörige Akten soll der mittlerweile pensionierte Mann sogar im „ganzen Gemeindeamt versteckt haben, teilweise hinter und unter Schränken“. Dabei ist er diesbezüglich 2001 schon einmal schriftlich ermahnt worden. Die Gemeinde soll er zudem finanziell geschädigt haben, weil er Kanalgebühren nicht eingehoben habe.