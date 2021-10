Übersterblichkeit Sterbefälle in steirischen Heimen untersucht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heereseinsatz in steirischem Heim im Vorjahr © APA/ERWIN SCHERIAU

988 Covid-19-Sterbefälle in bzw. aus Heimen hat die Steiermark seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen. Der im Bundesländervergleich hohe Wert warf natürlich Fragen auf: Was ist in der steirischen Pflege, in den Heimen schiefgelaufen?