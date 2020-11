Haben auch Sie einen Tipp, wie Schule am Küchentisch am besten funktioniert? Dann teilen Sie ihn mit anderen Lesern!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AntonioDiaz - stock.adobe.com

Lesen, schreiben, rechnen lernen – Lehrer wissen, wie man Kindern das alles beibringt. Doch jetzt im zweiten Lockdown müssen viele Eltern in die Lehrerrolle schlüpfen. Haben Sie einen Tipp, wie Schule am Küchentisch am besten funktioniert? Dann schreiben Sie uns! Wir geben das gerne an andere Eltern weiter, damit die nächsten Wochen für alle möglichst gut laufen. Schreiben Sie uns bitte per E-Mail an: redaktion@kleinezeitung.at