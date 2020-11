Facebook

Ja, es kommt überraschend. Die Stadthotellerie hängt in ganz Europa in den Seilen. Und just im zweiten Corona-Lockdown sperrt in Graz ein neues Vierstern-Haus der deutschen Kette Intercity mit 229 Zimmern auf. Und das beim Hotel-Hotspot Hauptbahnhof, wo man die Stadt vor lauter Hotels schon nicht mehr sieht: Ibis, „Europa“, dem Daniel, „a&o“ oder „B&B“ und „Drei Raben“ residieren in der Nachbarschaft. Damit nicht genug: Beim jetzigen C&A soll ja - nur einen Steinwurf entfernt - noch ein neues Hotel mit ebenfalls rund 230 Zimmern entstehen. Und am Motel One mit 170 Zimmern auf dem Jakominiplatz wird ja bereits gebaut.