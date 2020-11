Facebook

© fotofabrika - stock.adobe.com

Eigentlich hätte die Polizei am Sonntag in einer Wohnung in Graz gegen ungebührlichen Lärm einschreiten sollen, doch bei dieser Gelegenheit entdeckten die Beamten die Hanfzucht eines 38-Jährigen. Der Mann hatte Cannabispflanzen aufgezogen und -erzeugnisse in seiner Wohnung gelagert. Er wurde auf nach Angaben der Polizei auf freiem Fuß angezeigt.