Der Nebel bestimmt das Wettergeschehen zu Wochenbeginn © Jürgen Fuchs

In Mariazell kann man die Sonne am Sonntag föhnbedingt bei bis zu 15 Grad genießen, in den südlichen Landesteilen schrauben sich die Temperaturen noch einmal bis auf 14 Grad hoch. Die Temperaturen liegen damit über dem langjährigen Mittel für Anfang November. „Ab Montag ist dann aber der Norden eindeutig wetterbegünstigt“, blickt Friedrich Wölfelmaier von der Zamg in Graz auf die Prognosemodelle, „die ruhige Hochdruckwetterlage bleibt zwar länger bestehen, im Süden wird der Nebel aber beständiger und hartnäckiger“.