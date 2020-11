Facebook

Der Mann bedrohte die Angestellte mit dem Umbringen © Markus Traussnig

Der deutscher Staatsbürger bedrohte am Dienstagvormittag eine 50-jährige Trafikangestellte aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit dem Umbringen. Polizisten hielten den 33-Jährigen in weiterer Folge an. Als die Beamten den 33-Jährigen auf eine Polizeiinspektion verbringen wollten, drehte dieser durch. Er schlug und trat auf die Polizisten ein, um sich so der Amtshandlung zu entziehen.