Pensionist in Graz attackiert"Ich konnte seinem Schlag gerade noch ausweichen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier in der Sporgasse kam es zur Attacke (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Am Freitagabend war der 87-jährige Pensionist vor einem Theaterbesuch noch durch die relativ menschenleeren Sporgasse unterwegs. Als er gegen 18.45 Uhr in Richtung Hauptplatz schlenderte, kam ihm ein Mann entgegen. "Ich bin derzeit generell sehr vorsichtig und weiche den Menschen immer weit aus", erzählt der Grazer. Der Fremde sei aber direkt auf ihn zugesteuert, was in dem Pensionisten schon ein ungutes Gefühl ausgelöst habe.