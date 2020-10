Facebook

Wer kennt diesen Mann? Er steht im Verdacht eine Geldbörse gestohlen zu haben ©

Gestohlen wurde die Geldbörse samt Bankomatkarte schon am 30. Juli 2020. In einem Geschäft dürfte er gegen 13 Uhr an die Geldbörse einer 51-Jährigen gelangt sein. Mit der Bankomatkarte behob er kurz darauf in der Grazer Plüddemanngasse 1400 Euro. Dabei wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgenommen, jetzt sucht die Polizei mittels dieser Bilder nach dem Unbekannten.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Plüddemanngasse unter der Telefonnummer: 059 133/6591 erbeten.