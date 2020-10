Steirische Spitäler"Regelbetrieb und Covid-Versorgung können derzeit aufrechterhalten werden"

Mit heutigem Dienstag befinden sich 225 an COVID-19 erkrankte Patienten in steirischen Landeskrankenhäusern.

Obwohl sich die Lage auch in den KAGes-Krankenhäusern verschärft und das Personal teilweise am Limit arbeitet, können derzeit sowohl Regelbetrieb wie auch die COVID-Versorgung in der Steiermark umfänglich aufrechterhalten werden. KAGes-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Tscheliessnigg appelliert jedoch an die Bevölkerung, die Regeln zur Vermeidung der Ansteckung ernst zu nehmen und hält fest: „Wenn die Zahlen längere Zeit so ansteigen, kann es wieder zur Überlastung der Spitäler und folglich zu Verschiebungen im Regelbetrieb kommen.“