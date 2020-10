Im Innenhof der einer Wohnsiedlung in der Oberdorfstraße in Bruck an der Mur drehte ein schwarzer Audi Runden. Dabei beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug schwer. Zeugen werden gesucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei sucht nach Zeugen © stick.adobe/pattilabelle

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, ist es in der in einer Wohnsiedlung in der Oberdorfstraße in Bruck an der Mur gegen 23.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Zeugenaussagen soll der Lenker eines schwarzen Audi A 6 mit Grazer Kennzeichen im Innenhof der Wohnhausanlage mehrere Runden gedreht und dabei ein dort abgestelltes Fahrzeug schwer beschädigt haben.

Aufgrund des erheblichen Schadens am dort abgestellten Fahrzeug und der Zeugenaussagen ist anzunehmen, dass das unfallverursachende Fahrzeug ebenfalls einen erheblichen Schaden an der Front hat.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Lenker bzw. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrzeuglenkers geben können.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Breitenau am Hochlantsch, Tel. Nr.: 059 133-6201, erbeten.