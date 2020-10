Zwei Einbrüche in Baucontainer in Graz: Werkzeug und Bargeld wurden gestohlen. Der Schaden ist groß.

Polizeieinsatz in Graz © Fuchs

In zwei Baucontainer auf verschiedenen Baustellen wurde in Graz in den letzten Tagen eingebrochen. Sowohl aus dem Container am Arlandgrund als auch aus jenem in der Neugasse wurden diverses Werkzeug und Bargeld gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.