Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die PCR-Testungen laufen auf Hochtouren © AFP

119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es am heutigen Donnerstag, stand 9.30 Uhr in der Steiermark. So viele wurden binnen 24 Stunden noch nie in unserem Bundesland verzeichnet. Der bisherige Höchstwert lag laut der Statistik des Gesundheitsministerium am 26. März mit 108 Neuinfektionen. Davor und danach war dieser Wert nie dreistellig gewesen. Nach Angaben der Landessanitätsdirektion sind derzeit 811 Personen in der Steiermark aktiv infiziert (Stand Mittwoch, 23 Uhr).