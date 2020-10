Am heutigen Donnerstag breitet sich eine Schlechtwetterfront vom Süden her über die Steiermark aus. Regen ist für die ganze Steiermark angesagt. Und: Es ist kalt.

Wenn die Sonne nicht lacht, lachen sie: Die Kinder machen das Beste aus dem Regen © Markus Traussnig

Vielerorts Sonne, tagsüber recht angenehme Temperaturen, wenn auch windig: Das war gestern. Am heutigen Donnerstag lässt der Herbst wieder seine Muskeln spielen. In vielen Teilen des Landes ist es bereits in den Morgenstunden trüb, und in der südlichen Steiermark beginnt es bereits zu regnen. Zeitweise aufgelockert ist es nur ganz im Norden.