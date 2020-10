Kleine Zeitung +

Bei negativem Test Jetzt werden in der Steiermark Kontaktpersonen via SMS informiert

Schon Anfang September begann man in der Steiermark, negativ getestete Covid-Verdachtsfälle per SMS zu informieren. Nun sollen auch deren Kontaktpersonen per SMS informiert werden, sofern ihr Test negativ ausgefallen ist. Auch positiv Getestete sollen bald eine Verständigung via bekommen.