Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Nein, Ihr Gefühl täuscht sie nicht: Die derzeitigen Temperaturen entsprechen nicht dem Oktober-Standard. Das bestätigt auch Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Im langjährigen Schnitt liegt das Temperaturmaxima in diesen Tagen bei 15 bis 17 Grad. In Graz hatten wir aber gestern nur elf Grad. Im Norden zeigt sich ein ähnliches Bild, in Bad Aussee etwa waren es gestern nur fünf, vorgestern sechs Grad." Bis zu zehn Grad fehlen also derzeit auf die langjährigen Mittelwerte.