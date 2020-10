Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujetbild (c) Michaela Egger

Es waren beinahe filmreife Szenen, die sich am 13. Februar im Bezirk Murtal abgespielt haben. Auf der Flucht warfen zwei in Kärnten wohnhafte Georgier einen Akku-Bohrschrauber, den sie zuvor in einem Judenburger Baumarkt erbeutet hatten, aus dem Autofenster. Über die Murtal Schnellstraße (S 36) versuchten sie einer Fahndung zu entkommen - vergeblich. Die beiden Tatverdächtigen wurden von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm angehalten und in weiterer Folge festgenommen.