Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kleine Pause vom Arbeitstag im Schnee: Ein Mitglied des Bergteams vom Dachstein genießt das winterliche Wetter © Bergteam Dachstein

Samstagabend ging das vierlorts warme, sonnige Wetter zu Ende. Eine Kaltfront traf von Westen her ein, zunächst im Norden, dann auch im Süden. Die Temperaturen fielen auch in niedrigen Lagen in den Keller, in Graz etwa hatte es Sonntagmittag neun Grad. In der Obersteiermark war es noch kälter.