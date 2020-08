Verbindung nach Graz?„Kein Geld für Moschee von Qatar Charity“

Facebook

Die bosnische Moschee macht wieder einmal von sich reden. © Juergen Fuchs

Französische Journalisten enthüllen, wie Katar über die „Qatar Charity“ Europas Moscheen finanziert (wir berichteten). Die Mission: den politischen Islam in Europa zu etablieren. In den „Qatar Papers“ taucht auch das Islamische Kulturzentrum Graz mit Obmann Mahdi Mekic und der bosnischen Moschee in der Laubgasse auf. Es geht um ein Empfehlungsschreiben, das Ex-IGGÖ-Präsident Fouad Sinj an Katars Botschafter Ali Khalfan al-Mansouri in Wien gerichtet hat. Darin empfiehlt er Doha die Islamische Vereinigung in Österreich.